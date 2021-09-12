«عانت من قصة حب فاشلة»..أبرز تصريحات ريم البارودي حول ارتباطها وعلاقتها بسمية الخشاب

/649853/عانت-من-قصة-حب-فاشلةأبرز-تصريحات-ريم-البارودي-حول-ارتباطها-وعلاقتها-بسمية-الخشاب

تركت الفنانة ريم البارودي فرصة للجمهور لتوجيه لها بعض الأسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خلال الساعات القليلة الماضية والتي انحصرت معظمها حول إرتباطها وعلاقتها بسمية الخشاب وتفاصيل قصة الحب التي أعلنت مؤخرا عنه.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات البارودي

علاقة ريم البارودي بمسية الخشاب

كان من ضمن الأسألة التي تعرضت لها ريم البارودي عن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، اذ فاجأت الجمهور بردها: “حلوة بجد”، اذ انه من المعروف أن سمية الخشاب كانت السبب الأساسي لإنفصال أحمد سعد عن البارودي.

ريم البارودي تعلن فشل قصة حبها من جديد ورفضها الإرتباط من الوسط الفني

أما عن الأسالة التي توجهت لريم البارودي بشأن إرتباطها وعن قصة الحب التي أعلنت أنها تعيشها منذ فترة فقالت: “أنا مليش نصيب في الحب وكل شيئ قسمة ونصيب”.

وتابعت مشيرة إلى رفضها الإرتباط من الوسط الفني فقالت: “لا طبعا مش لازم، ومش لازم ارتبط أصلا ولا من جوه ولا من بره".

ريم البارودي تشيد بدينا الشربيني

وكشفت ريم البارودي عن رأيها في دينا الشربيني وقالت عنها ممثلة مجتهدة وطبيعية وحقيقة، أما هنا الزاهد فوصفتها بـ"باربي" وتحدثت عن مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" ووصفته بالمختلف في الشكل والمضمون.

ريم البارودي في مسلسل كله بالحب

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «كله بالحب» مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة زينة، أحمد السعدني، ريم البارودي، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وسامر المصري.

كما شاركت في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل من تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وعرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

أزمة ريم البارودي مع ريهام سعيد

ويشار إلى أن الجدل أُثير حول ريم البارودي بسبب أزمتها مه الإعلامية ريهام سعيد، خصيصًا بعد التصريحات التي فجرتها الأخيرة بشأن علاقتهما أثناء استضافها ببرنامج «شيخ الحارة والجرئية» للمخرجة إيناس الدغيدي، الأمر الذي وصل بينهما إلى حد القضايا.