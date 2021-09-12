/649854/ليفربول-يفوز-على-ليدز-بثلاثية-ويقتنص-المركز-الثالث-بالدورى

انتهت منذ لحظات مباراة فريقي ليفربول امام ليدز يونايتد في لقاء الجوله الرابعة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز والتي اقيمت علي ارضيه ملعب ايلاند روود معقل نادي ليدز يونايتد الانجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستطاع نادي ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجه ثلاثة اهداف مقابل لاشي علي نظيره ليدز يونايتد ليعتلي رصيده الي 10 نقاط مجتلا بها المركز الثالث خلف نادي مانشيستر يونايتد صاحب المركز الاول ثم تشيلسي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف اللقاء الوحيد حتي الان الهدف الشخصي رقم100 في مسيرته في بطوله الدوري الانجليزي، ثم اضاف اللاعب فابينهو هدف اللقاء الثاني مع بداية شوط اللقاء الثاني.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح يحتاج الي هز شباك نادي ليدز يونايتد بهدف وحيد ليصبح خامس اسرع لاعب وصولا الي نادي المائه بالدوري الانجليزي الممتاز.

و يستعرض دوت الخليج قائمة اسرع اللاعبين وصولا الي نادي المائه في الدوري الانجليزي : أسرع اللاعبين وصولا إلى 100 هدف في بريميرليج: آلان شيرر - 124 مباراة. هاري كين - 141 مباراة.

سيرجيو أجويرو - 147 مباراة. تيري هنري - 160 مباراة. وسيكون محمد صلاح خامسا حال احرازه هدفا في شباك ليدز يونايتد اليوم بواقع 162 مباره .

وكان الالماني يورجن كلوب قد بدأ المباره بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون. وسط الملعب: فابيينيو، تياجو ألكانتارا، إليوت. الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ديوجو جوتا