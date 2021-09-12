/649855/صبا-مبارك-تتألق-بفيلم-عرنوس-في-عرضه-العالمي-الأول-بمهرجان-الجونة

تعيش الفنانة صبا مبارك حالة من النشاط الفني داخل العديد من المهرجانات العالمية والدولية بعدد من الأفلام التي ترصد قصص هادفة وأشاد به العديد من النقاد.

دوت الخليج يرصد مشاركة فيلم عرنوس بمهرجان الجونة

عرض فيلم عرنوس لأول مرة بمهرجان الجونة السينمائي

وينافس فيلم «عرنوس» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك لأول مرة في مسابقة الأفلام القصير، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تُقام من يوم 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر المقبل، اذ يعد هذا عرضه العالمي الأول.

قصة فيلم عرنوس

تدور أحداث الفيلم داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج، ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الإعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما. والفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.

صبا مبارك تتألق بفيلم «أميرة» بمهرجان فينسيا

وفي نفس السياق، شهد فيلم «أميرة» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك، ويتولى إخراجه محمد دياب، إشادات عريمة وإستقبال حار من الحضور بعد عرضه بمهرجان فينسيا السينمائي، اذ عرض ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي مساء أمس، وشهد تألق العمل كلا من الفنانة صبا مبارك و الفنانة تارا عبود بطلتي الفيلم.

ويقدم فيلم «أميرة» قصة "أميرة" مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.