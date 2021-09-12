الهجرة تفتح باب التقدم لـ20 فرصة عمل لفنيى الإلكترونيات بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الهجرة - فى بيان لها اليوم - أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا"، بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذى يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفى إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل فى ألمانيا، الذى تنفذه وزارة الهجرة، جنبا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، وبتعاون وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار البيان إلى أنه سيتم فتح باب التقديم فى الخمسة تخصصات التالية:- فنى إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل، فنى إلكترونيات للأجهزة والأنظمة، فنى إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلى، فنى إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء، مركب الأنظمة الكهربائية".

ولمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص اضغط هنا، كما يمكن للراغبين فى التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة اضغط هنا، وإرسالها إلى [email protected] بحلول الموعد النهائى لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 22 سبتمبر الجارى.