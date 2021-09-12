الأنبا دانيال يرسم 3 مكرسات جديدات فى المعادى

جدة - نرمين السيد - وصلى بعدها القداس الإلهى، وألقى على المكرسات كلمة عن الفضائل الثلاثة التى يجب أن تتحلى بها المكرسة، وهى التجرد والاتضاع والطاعة.

والمكرسات الجديدات، واللاتى اجتزن فترة اختبار تجاوزت السنتين، هن: "تاسونى كيريا، وتاسونى برسكيلا، وتاسونى هيلانة"، ليصبح عدد المكرسات بإيبارشية المعادى 24 مكرسة.