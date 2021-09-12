قرارات جديدة من التعليم استعدادا للعام الدراسى

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية مع بداية العام الدراسى الجديد، والتأكيد على ضرورة حصول جميع المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس، حفاظا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، فضلا عن المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل الفصول.





جاء ذلك فى الكتاب الدورى الذى أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسى 2021-2022، للعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحى للطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعى.

وأشار إلى ضرورة التنبيه المشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأى منها بالمدارس، وتشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكارى والإبداعى، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق "Teamwork" داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، بما يضمن خلق أجيالٍ واعية ومتميزة ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل.

وأكد الكتاب الدورى ضرورة العمل الدائم على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء فى المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم، فضلا عن العمل على رفع الوعى الثقافى لدى الطلاب، وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس، والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها فى عملية إعداد الأطفال للتعليم، والتى فى ضوئها يحظر تكليف الأطفال فى هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.

وطالبت الوزارة، بضرورة تواصل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التى قد توجد فى محيطها، وبجوار المنشآت التعليمية، مع التوجيه ومتابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذى يليق بهذه المؤسسات العريقة.

وأكد الكتاب الدورى على تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية؛ بما يضمن استمرار الطلاب فى العملية التعليمية، وكذلك لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، بغية تخفيف العبء عن أولياء الأمور التى ترهقهم هذه الظاهرة الفاسدة، والمضرة بالمجتمع.

وشدد على ضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية" بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزى المدرسى، وتدريس المواد القومية، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.