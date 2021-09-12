محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ليدز بثلاثية وتصدر الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على مضيفه ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أيلاند رود"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 20، بعد تلقيه عرضية ترينت ألكسندر أرنولد ليضعها مباشرة في المرمى، ليرقغ رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم في البريميرليج.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي، بعد هدف اليوم، كما بات أسرع خامس لاعب يحقق هذا الانجاز في تاريخ البريميرليج، وثاني الأفارقة واللاعب الثلاثين بصفة عامة.

وسجل الإسباني تياجو ألكانتارا هدفًا آخر لفريق ليفربول خلال الشوط الأول، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على محمد صلاح الذي مرر الكرة لتياجو.

وتمكن البرازيلي فابينيو من تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 50 من دربة أمام مرمى ليدز يونايتد.

وتعرض هارفي إليوت لاعب ليفربول لإصابة مروعة في الساق في الدقيقة 60، وخرج محمولا على النقالة، نتيجة تدخل باسكال ستريك لاعب ليدز يونايتد في الدقيقة 60، والذي تلقى بطاقة حمراء نتيجة تدخله الخشن.

وشارك القائد جوردان هندرسون بدلا من إليوت في الدقيقة 63.

وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن أهدر العديد من الفرص خلال اللقاء.

ولعب مع ليفربول في مباراة اليوم، الثنائي البرازيلي أليسون بيكر، وفابينيو، بعد أن سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعبي أمريكا اللاتينية بخوض المباريات، بعد منعهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، فيما يغيب روبرتو فيرمينو للإصابة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد المتصدر وبالمشاركة مع تشيلسي، فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند نقطتين في المركز السابع عشر.ودخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي..



حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد - جويل ماتيب - فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فابينيو - هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - ساديو ماني

محمد صلاح يسجل الهدف

ليفرول يحتفل بهدف صلاح

محمد صلاح لحظة تسجيل الهدف

محمد صلاح وأرنولد