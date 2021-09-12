/649852/دور-الثمانية-من-دوري-مستقبل-وطن-بمحافظة-الدقهلية

أُقيمت اليوم ثلاثة مباريات في تصفيات بمحافظة الدقهلية بين المراكز على ملاعب شيكو، وسجلت الفرق أبطال مركز ميت غمر و امانة شرق المنصوره، ومركز المنصورة حضورها في دور الثمانية بعد تخطيها عقبات غاية في الصعوبة خلال مباريات دور الـ ١٦ للبطولة، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، واللواء جمال عبدالظاهر امين التنظيم وعضو مجلس الشيوخ ، وذلك بحضور احمد عبيه الامين المساعد للحزب بالدقهلية .

دوت الخليج يرصد فعاليات نهائيات دوري مستقبل وطن بالدقهلية

دوري مستقبل وطن

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة تتكون من الكابتن ممدوح جعفر، والدكتور محمد عبده، والدكتور فادي وجيه، والدكتورة داليا رسلان، والدكتور محمد عبدالقادر، الدكتور اسلام سراج،و محمد صالح، والسيد الحديدي، واحمد جبريل، والدكتور محمد الدسوقي عبدالعزيز،و أمناء المراكز وأمناء الشباب بالمراكز.

حزب مستقبل وطن

تقام مباريات الدور الثاني من الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، تحت شعار "أنت البطل"، ومن المقرر أن تستمر فاعليات الدور الثاني حتى يوم ٢٠ سبتمبر الجاري مع المباراة النهائية التي ستعلن اسم البطل الذي سيمثل محافظة الدقهلية .

الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن

إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، انطلاق التصفيات النهائية من دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل".

وسجلت مباريات اليوم من انطلاق الدور الثاني لدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الدقهلية فوز فريق مركز ميت غمر ٥/١١ علي فريق دكرنس ، وفوز فريق امانه شرق ١/٥ علي فريق محله دمنه ، وفاز فريق مركز المنصورة ٢/٤ على فريق تمي الامديد.

أدار المباريات تحكيما من منطقة الدقهليه لكره القدم الكابتن احمد عبدالرزاق و الكابتن احمد ثروت .

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات ودعم الرياضة وتقديم الدعم الكامل للشباب ليكونوا أبطال مصر الرياضيين بما يضمن إستمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.