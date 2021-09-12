معسكر مغلق بالإسماعيلية للفريق الأول لمستقبل وطن استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثالث من الدوري

/649856/معسكر-مغلق-بالإسماعيلية-للفريق-الأول-لمستقبل-وطن-استعدادا-لانطلاقة-الموسم-الجديد بالقسم-الثالث-من-الدوري

دخل الفريق الأول لمستقبل وطن لكرة القدم معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلة، وهذا فى إطار استعدادات الفريق قبل بداية الموسم الكروي المحلي والمنتظر للدرجة الثالثة.

الفريق الأول لمستقبل وطن

ومن المقرر أن يخوض الفريق بقيادة محمد حسن المدير الفنى للفريق مباريات ودية خلال هذا المعكسر من أجل تطبيق خططه الفنية والتكتيكية وزيادة احتكاك اللاعبين بالمنافسات على مدار الـ٩٠ دقيقة.

القسم الثالث بالدوري

وهذا استكمال على ما تم فى الأيام الماضية بالقاهرة من خلال تدريبات أو مباريات ودية، فقد تعادل الفريق إيجابياً ودياً مع نادي الشمس بهدف لكل فريق ، يليه تعادل آخر مع فريق تليفونات بنى سويف بهدفين لكل منهما.

دوت الخليج يرصد استعدادات الفريق الأول لمستقبل وطن

وجهز جيداً محمد حسن لاعيبه خلال تدريبات الفريق فى الأيام السابقة قبل السفر للإسماعيلية من أجل لرفع المعدل البدنى للاعبين استعداداً للمباريات الودية، وأيضاً للمباريات الرسمية فى الفترة المقبلة الخاصة بمنافسات القسم الثالث.

يذكر أن نادي مستقبل وطن بقيادة المهندس أحمد الجندي تعاقد فى الفترة السابقة مع محمد حسن مديراً فنياً للفريق، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد وحلم التأهل للدرجة الثانية، ويعاونه فى الجهاز الفنى كلاً من: مسعد فتحي مدرباً عاماً، وحسني مسعد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد محمد معد بدنى، وعماد فرج ومصطفي محمد إداريين، وفى الجهاز الطبى نور محمد ، وشهاب سيد.

هذا وتستمر فعاليات التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة دوري مستقبل وطن بمختلف المحافظات، إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، انطلاق التصفيات النهائية من دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل".