/649857/حنان-مطاوع-تحصد-جائزة-أفضل-ممثلة-عن-دورها-في-فيلم-قابل-للكسر

حصلت الفنانة حنان مطاوع على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد، وذلك عن دورها في فيلم «قابل للكسر»، اذ أعربت عن سعدتها بهذا النبأ موجهة الشكر لصناع العمل على رأسهم إلها شاهين.

دوت الخليج

حنان مطاوع تعرب عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة

ونشرت حنان مطاوع فيديو لإلهام شاهين وصورة للجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “مبسوطة جداً و فخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي فى السويد... شكراً لكل صناع الفيلم و ‏لأخي و صديقى مخرج الفيلم احمد رشوان و شكر خاص جداً لحبيبه قلبى الفنانة و النجمة الرائعة إلهام شاهين”.

حنان مطاوع تبدأ التحضير لجزء ثاني من مسلسل «بنت القبائل»

من ناحية أخرى، بدأ السيناريست حسني صالح كتابة الجزء الثاني من مسلسل «بنت القبائل» التي تخوض بطولته الفنانة المتألقة حنان مطاوع، اذ استطاع، ان يتنهي من أولى حلقات العمل، ويبدأ تصوير الجزء الثاني من العمل فور الأنتهاء الكلي من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، ترقبا لتصويره في إحدى مناطق دهشور.

«بنت القبائل» من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.

حنان مطاوع تقتحم عالم الغناء بعمل جديد تهديه لإبنتها

وقررت الفنانة حنان مطاوع خوض تجربة فنية جديدة في عالم الغناء بجانب زوجها المخرج أمير اليمانى، اذ انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة ترقبا لعرضها خلال الفترة القادمة، و أعلنت إهداء أغنيتها الجديدة لإبنتها تاليا، وهي من كلمات وألحان عبد الله حسن، وتوزيع شريف حمدان، وهندسة صوت محمد جودة.

وحصدت الفنانة حنان مطاوع مؤخرا على لقب أفضل ممثلة بمهرجان همس للأداب والفنون في دورته التاسعة، وذلك لتألقها بمسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض في الماراثون الرمضاني لعام 2021 وحصد على ردود فعل إيجابية وإشادات قوية من قبل النقاد والجمهور.