رئيس الوزراء الأسبق وشخصيات عامة أبرز الحضور في عزاء محمود العربي «فيديوهات وصور»

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شهد عزاء الحاج محمود العربي ، مؤسس شركة توشيبا العربي للأجهزة الكهربائية، توافد العديد من الشخصيات العامة في مقر المصنع بطريق قليوب لتقديم واجب العزاء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

رئيس الوزراء الأسبق وشخصيات عامة أبرز الحضور في عزاء محمود العربي «صوروفيديوهات»

وحضر العديد من الشخصيات أبرزها الدكتورعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق ، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان والداعية عمرو خالد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري إلى سرادق العزاء عقب صلاة المغرب لتقديم واجب العزاء في المرحوم محمود العربي.

عزاء محمود العربي

وشهد مصنع العربي بقليوب استعدادات مكثفة لإستقبال واجب العزاء في الراحل محمود العربي والذي وافته المنية مساء الخميس الماضي شيعت جنازته في مسقط رأسه بالمنوفية صباح الجمعة.

وشيع الألاف من المصليين والمحبين المرحوم محمود العربي في مسقط رأسه بمسجد العربي في قرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية في حدث لقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

محمد هنيدي يشيد بالراحل محمود العربي

وتزمنا مع تشييع جثمانه الذي شهد حضور ملايين من أبناء محافظة المنوفية وعدد من البلاد المجاورة، حرص الفنان محمد هنيدي عن الحديث عنه مشيدا بسيرته الطيبة التي ملأت السوشيال ميديا منذ نبأ وفاته اذ نشر صورته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: “من امبارح مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عن الحاج محمود .. بتحكي عن كرمه واخلاقه وطيبته وجدعنته وتدينه .. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبه في كل مكان .. العمر ممكن ينتهي .. بس السيرة بتكمل .. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك عمرهم ماشوفك ولا قابلوك .. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها”.

وتابع هنيدي: “ربنا يرحمه يارب العمر بينتهي بس السيرة بتكمل”.