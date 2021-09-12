خالد كامل أحدث المنضمين لمسلسل «وعد إبليس» بجانب عمرو يوسف

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دوت الخليج

مسلسل وعد إبليس

وينتمي مسلسل «وعد إبليس» إلى نوعية أعمال ال 6 حلقات، وهو من إخراج كولين توج،ويعد العمل أولى أعمال عمرو يوسف الذي يخوض بها عالم المنصات الإلكترونية ومن المقرر عرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية الكبرى.

ويشارك في بطولة العمل بجانب عمرو يوسف كلا من عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، ومريم الخشت مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج.

خالد كمال يتألق بمسلسل القاهرة كابول

يذكر أن أخر ظهور الفنان خالد كمال فى مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، وهو من بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

لقاهرة كابول» يرصد كيفية تجنيد العناصر الإرهابية من خلال شخصية الإرهابي "رمزى" الذي جسده الفنان طارق لطفى، والذي يسعى لتكوين تنظيم إرهابي جديد خاص به، ويحلم بأن يكون الخليفة الذى يحكم العالم من البيت الأبيض، ومكة مقراً للعرش، بينما تتحول مصر وسوريا والعراق إلى ولايات تابعة، وظهر خلالها الشيخ رمزي (طارق لطفي) بلحيته وعمامته وجسده النحيل، والمظهر الذى تشابه إلى حد كبير بينه وبين الإرهابي المعروف أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق.

عمرو يوسف يخرج من سباق رمضان 2021

وجدير بالذكر، أن عمرو يوسف خرج من السباق الرمضاني المنقضي، بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسل «الملك» عدم عرضه خلال مسلسلات رمضان 2021، وذلك لأنه مازال هناك العديد من أعمال الجرافيك والتصميمات التي تعود للعصر الفرعوني لم يتم الانتهاء منها ومن أجل أن تخرج هذه التصميمات والديكورات بشكل مناسب للعصر الفرعوني لابد أن يتوفر عنصر الوقت، ولهذا قررت الشركة المنتجة تأجيل عرض العمل للعام المقبل، أو عرضه بعيدًا عن السباق الرمضاني.