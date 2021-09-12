رئيس خارجية النواب لـ دوت الخليج: استراتيجية حقوق الإنسان إرادة وطنية مصرية

جدة - نرمين السيد - قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كاشفة عن جهود مخلصة وصادقة للرئيس خلال السبع سنوات الماضية منذ توليه الرئاسة، عبر رؤية شاملة ترسخت لديه من خبراته السابقة بجوهر الحقوق والقضايا المصرية، وسبل تفعيلها كمنظومة متكاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية.





وأضاف درويش، فى تصريحات لـ دوت الخليج، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسى استطاع أن يحفظ للوطن وحدته وتماسكه وهويته ويمنع انزلاق الدولة للتفتت وما شهده الإقليم من ويلات الحروب الأهلية واللجوء والمعاناة الإنسانية، فالحفاظ على الدولة المصرية وقوة مؤسساتها كان الباعث الأكبر لتحقيق حقى الحياة والأمن، التى كرستها المواثيق الدولى المختلفة، كما تسارعت جهود الدولة عبر المبادرات الرئاسية غير المسبوقة على غرار 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سى وغيرها من المبادرات الصحية، وآخرها مجابهة كورونا، وتوطين صناعة اللقاحات فى مصر، وتكافل وكرامة، والمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، الذى يعد أكبر المشروعات التنموية فى القرن الحالى وفق استراتيجية مصرية للتنمية المستدامة والشاملة. ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية وانتهاج سياسة خارجية لتحقيق المصالح المصرية العليا، ما كانت لتتحقق لولا إدراك دقيق لدور الاعتبارات الداخلية فى نجاح السياسات الخارجية، فالتفاف الشعب المصرى العظيم ودعمه الدائم للقيادة السياسية التى لبت تطلعاته وآماله عززت توجهات مصر الخارجية ومصداقيتها دوليا، وأحبطت جميع المحاولات الفاشلة للتدخل فى الشأن الداخلى تحت ذريعة حقوق الإنسان بعد أن حولها الرئيس باقتدار لقضية تهم المصريين أنفسهم وجزء لا يتجزا من مخططات التنمية الشاملة للدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

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