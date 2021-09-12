برلمانى: استراتيجية حقوق الإنسان عنوان الحياة الكريمة بالجمهورية الجديدة

وأضاف توفيق، فى تصريحات لـ دوت الخليج، أن المحاور المختلفة التى تضمنتها الاستراتيجية التى تم استعراضها من جانب اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، تؤكد أننا أمام خطوة جديدة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مثل هذه الرؤى من إطلاق استراتيجة لحقوق الإنسان فى مصر، تعد من اللحظات المضيئة فى تاريخ أى دولة فى العالم، خصوصًا أنه بمثابة التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
وأشاد برؤية الرئيس السيسى، وتوصياته فى مؤتمر الانطلاق، خصوصًا فيما يتعلق باعتبار 2020 عاما للمجتمع المدنى، مؤكدًا أنه سيكون هناك فرصة لتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، ومن ثم سنكون أمام المناخ الملائم والأفضل لهم للعمل كشريك أساسى لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع.
يذكر أن الرئيس السيسى، أطلق أمس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
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