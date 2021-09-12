خطط مصر لتشغيل رحلات بدون توقف بين القاهرة ودكا (بنغلاديش) بحلول نوفمبر...

في ضوء تعليمات وزارة الطيران المدني وفي اطار الجهود التي تبذلها مصر للوصول الى افاق جديدة حول العالم كابتن اعلن عمرو ابو العنين رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة ان الناقل الوطني لمصر وقع اتفاقية مع ALO DHAKA AVIATION LIMITED. بموجب هذا الاتفاق، تعتزم مصر تشغيل الرحلات الجوية دون توقف بين دكا والقاهرة في الاول من نوفمبر 2021 وذلك بترددتين اسبوعيتين يومي الاثنين والخميس من القاهرة.

شهد توقيع هذا الاتفاق الكابتن / عمرو نبيل الرئيس والرئيس التنفيذي لمصر مصر للطيران وسفير بنغلاديش في مصر

تم توقيع الاتفاقيه من السيد محمد وائل الدمرداش القطاع التجاري مصر والسيد سامي سعيد علي المدير التنفيذي للو دكا

تخطط مصر لتشغيل الطريق الجديد من قبل ايرباص A 33 0 0 0 0- 300 مع 301 مقاعد مجهزة بمقاعد مسطحة في درجة رجال الاعمال، في اديتون للشاشات الشخصية في جميع الفئات ونظام الترفيه مع خيارات ترفيهية متعددة.

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