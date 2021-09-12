محطة تحيا مصر المتعددة الاغراض على الارصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية

10 تبلغ تكلفة المحطة 7 مليار جنيه بطاقة استيعابية من 12-15 مليون طن سنوياً ويبلغ اطوال الارصفة بها 2.5 كم والعمق 14.5 – 17.5 متر والمساحة 560 الف م2 كما بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 75%

20 يعتبر المشروع أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر ويأتي تنفيذه في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال

3. سيوفر المشروع 1500 فرصه عمل مباشره وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة

4. من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع أبريل 2022 ليتم التشغيل التجريبي في منتصف 2022.