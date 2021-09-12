تعاون بين ”هيئة الرعاية الصحية” و ”المجلس العربي للطفولة والتنمية التابع لجامعة...

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية، لبحث أوجه التعاون في مجالات التثقيف والتوعية بمميزات منظومة التأمين الصحي الشامل وإعمال حقوق الأطفال في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدني خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين في إطلاق المبادرات والحملات التوعوية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وحصول الأطفال على الرعاية الصحية المتكاملة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة، وكذلك الاستفادة من خبرات المجلس العربي للطفولة في تدريب القوى البشرية بالهيئة على كيفية التعامل الأمثل مع الأطفال وتغطية احتياجاتهم الصحية، والتعاون في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنمية الوعي الصحي للأطفال والأمهات، وذلك في إطار بروتوكول تعاون سيتم توقيعه بين الطرفين خلال الفترة المقبلة يتماشى مع استراتيجية هيئة الرعاية الصحية للتحول الرقمي واستراتيجية الدولة في بناء مصر الرقمية، وكذلك تحقيق رؤية مصر في النهوض بالقطاع الصحي والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، وخاصة الأطفال المستقبل القادم للبلاد للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبين حرصهم على إعمال حقوق الأطفال في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وبجودة عالمية، إلى جانب توعيتهم للوقاية من الإصابة بالأمراض، ووصول كل طفل إلى العناية الصحية الجيدة وممارسة حقه في النمو العقلي والبدني بشكل سليم وصحي، كما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، استراتيجية الهيئة في تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة.

حضر اللقاء من الجانبين:-

《هيئة الرعاية الصحية》

■ د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

■ المهندس محمد السيسي، رئيس الإدارة الهندسية للمشروعات.

■ د. فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي للهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية.

■ د. هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير.

《المجلس العربي للطفولة والتنمية》

■ المهندس محمد فوزي، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية.

■ أ. إيمان بهي الدين، مدير إدارة الإعلام.

■ أ. مروة هاشم، منسقة إدارة الإعلام.

■ أ. كمال الفكي، نائب مدير إدارة المشروعات التنموية.

■ أ. مصطفى الخولي، منسق إدارة المبنى.