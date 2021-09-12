/649861/محاولة-سرقة-طفل-من-حضن-أمة-وفاعل-خير-ينقذ-الطفل-بقنا-فيديو

رصدت كاميرات المراقبة عملية خطف طفل من قبل مجهول أثناء مرور والدته بأحد الشوارع العامة في محافظة قنا، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الواقعة التي نجحت الأم في النجاة بطفلها في لقطة أثارت مواقع التواصل الإجتماعي.

فيديو صادم في قنا

وحصل موقع دوت الخليج على فيديو يظهر فيه مرور سيدة تحمل طفلا وأثناء مرور بجوارها شخص يقود دراجة نارية لتأمين زميله الذى قام بمحاولة اختطاف الطفل من والدته اثناء مرورها بأحد الشوارع العامة.

مرور السيارة الملاكى ينقذ الطفل من عملية الخطف

ومرت سيارة ملاكى توقفت بجوار موقع الخطف وأثناء محاولة خطف الطفل من والدته بعد شد وجذب بين الخاطف ووالدة الطفل ليفر هاربا تاركا الطفل ووالدته ويستقل دراجة نارية برفقة أحد أصدقاءه وشركائه في الجريمة.

موقع الحادثة

وعلم دوت الخليج أن انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من بعض الرواد يعود لمركز دشنا شمالى محافظة قنا وهو الأمر الذي لقى تداولا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

كاميرات المراقبة ترصد سرقة متعلقات سيارة صيدلى بقنا

ورصدت كاميرات المراقبة بشارع المحطة بمركز دشنا شمالى محافظة قنا محاولة طفلين لسرقة بعض المتعلقات بسيارة ملاكى يمتلكها طبيب صيدلى رغبة في اقتناء أي مبالغ مالية أو متعلقات شخصية.

صيدلي يرفض معاقبة طفليين سرقوا مقتناياته الشخصية

أكتشف مالك السيارة وبعد فحص السيارة سرقة الهاتف المحمول فقط دون نجاح الطفليين في إغتلاس أي مبالغ مالية متواجدة في السيارة وذلك بسبب شعورهم بقدوم أحد الماراة وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة.

ورفض الصيدلى تحرير محضر بالواقعة رأفة بالأطفال ولكنه أصر على نشر الفيديو للتوعية وأخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى في شوارع المحافظة، حيث أنتشرت فى الاونة الأخيرة سرقة بعض «التكاتك» بالمحافظة بالإضافة إلى خطف الأطفال.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من انتشارها وسرعة القبض على الجناة فى خلال ٢٤ ساعه فور بلوغ اى شكوى من أى مواطن، وياتى ذلك فى إطار نشر الطمأنينة بين المواطنين والقضاء على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان المواطن القنائي .