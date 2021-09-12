وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول تخريج مجموعة من طلاب جنوب السودان

ذكر التقرير أنه تم تخريج 800 دارس من جنوب السودان من الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث هنأت الدكتورة رشا كمال جميع الخريجين، مشيرة إلى أن الحفل يعكس مدى النجاح الذى تحققه منظومة الطلاب الوافدين فى مصر والتى تسعى جاهدة للتطوير وتقديم أفضل الخدمات فى ضوء ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية.
ولفت التقرير إلى تقديم الخريجين استعراضات غنائية راقصة من فلكلور جنوب السودان، كما تم توزيع دروع التكريم لقيادات الجامعة والضيوف، واختتم الاحتفال فعالياته بتوزيع شهادات التخرج للخريجين.
يذكر أن مصر تمتلك الإمكانات لتصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات التعليمية، فى ظل ما تتمتع به من تاريخ بمجال التعليم العالى والبحث العلمى، ومستوى الجامعات المصرية المتميز، والتقدم الذى حققته فى التصنيفات العالمية، والإمكانات البشرية التى تمتلكها، والاهتمام بتقديم خدمة تعليمية متميزة، وإقامة معيشية مناسبة للطلاب الوافدين، وأنّ الطالب الوافد هو بمثابة سفير لمصر فى بلاده.
شهد فعاليات الاحتفال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والسفير جوزيف موم مجاك رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة جنوب السودان، ومايكل ميثانق المستشار الثقافى بالسفارة، وإنفى بابتس أبكر مساعد المستشار الثقافى بالسفارة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وقيادات جامعة حلوان.
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