الأرصاد: الطقس غدا حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الاثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة (20% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 21

وادى النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 34 24

دمياط 34 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 35 22

نخل 32 17

نويبع 35 25

طابا 37 23

كاترين 32 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 24

إدفو 40 25

أبوسمبل 41 25

الوادى الجديد 40 24

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 37 27

رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 42 29

الرياض 40 27

المنامة 38 32

أبوظبى 40 31

الدوحة 41 32

الكويت 42 28

دمشق 32 15

بيروت 30 27

عمان 28 18

القدس 28 20

غزة 31 23

بغداد 39 24

مسقط 34 31

صنعاء 28 15

الخرطوم 37 27

طرابلس 29 22

تونس 31 21

الجزائر 29 25

الرباط 29 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 28 16

إسطنبول 26 19

إسلام أباد 32 23

نيودلهى 29 26

جاكرتا 29 23

بكين 29 21

كوالالمبور 29 24

طوكيو 28 22

أثينا 29 21

روما 31 16

باريس 25 16

مدريد 26 17

برلين 19 12

لندن 19 14

مونتريال 22 11

موسكو 23 12

نيويورك 29 21

واشنطن 34 22

نواكشوط 31 26

أديس أبابا 21 13