مستشار الرئيس: الشكل الوبائى لكورونا متوازن ويتماشى مع الموجات السابقة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الحديث عن خطوة الموجة الرابعة من كورونا ليس فيه مبالغة، لافتا إلى أن الموقف الوبائى يتوقف على عدد الإصابات والحالات التى تدخل المستشفيات والعناية المركزة والموقف العالمى.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات فى تزايد ما بين بسيطة ومتوسطة، والأعراض لم تختلف كثيرا عن الموجات السابقة، موضحَا أن هناك حالات أكثر بين الأطفال لأن انتشار الفيروس أصبح بشكل عائلى، متابعًا: "الشكل الوبائى متوازن ويتماشى مع الموجات السابقة، ولكن هناك خبرة طبية وعملية فى التعامل مع الفيروس". وأوضح أن جميع لقاحات كورونا المسجلة هى لقاحات طوارئ، منوهًا بأن آخر بحث والذى أجرى على 2500 سيدة أكد أن الحوامل والمرضعات يمكن لهن الحصول على اللقاحات.

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