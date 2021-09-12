شيخ الأزهر يستقبل رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية

جدة - نرمين السيد - بحث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف مع الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق، تعزيز التعاون والتواصل فى كافة الأنشطة الدينية والإعلامية، التى تُمكّن عامة المسلمين من فهم دينهم فهماً صحيحاً، والاستفادة من تجربة وخبرة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة ومؤسسات.





وتم الاتفاق خلال اللقاء مع فضلية الإمام الأكبر على إقامة مؤتمر رؤساء إذاعات القرأن الكريم تحت رعاية الأزهر الشريف وبالاشتراك مع اتحاد الإذاعات الإسلامية فى شهر فبراير المقبل. كما اتفق رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية مع فضيلة الإمام الأكبر على أن يقوم فضيلته بتوجيه وتقديم مجموعة من الرسائل الإعلامية والدينية، تعرض بالقنوات والإذاعات العاملة باتحاد الإذاعات الاسلامية. وعلى جانب آخر، وافق فضيلة الإمام على عقد دورات تدريبة للكوادر الإعلامية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بمركز الأزهر للتدريب، وكذلك ترشيح الأزهر مجموعة من الدعاة الناطقين باللغات المختلفة لتقديم برامج دينية على قنوات وإذاعات الاتحاد. من جانبه، أعرب الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدا على الدور الهام للأزهر ورسالته على مدار التاريخ.

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