أبوالعلا لـ«دوت الخليج»:استراتيجية حقوق الإنسان تساهم فى بناء الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت أمس السبت، هى نتيجة حتمية للحوار الوطنى الذى تم بين القوى السياسية المصرية المختلفة، والتى تمت بعيدًا عن أى محاولات للتدخل فى شؤوننا الداخلية تحت دعاوى حقوق الإنسان.





وأشار أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إلى وجود إرادة سياسية قوية، لتعزيز ملف حقوق الإنسان بمعناه الشامل، ليكون بمثابة حجر أساس فى بناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على أساس المواطنة وصون الحق فى الحياة، وهو ما سيكون من شأنه إحداث نقلة نوعية فى ملف حقوق الإنسان لم تحدث منذ سنوات طويلة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الاستراتيجية الوطنية، ستكون بمثابة خارطة طريق لخطوات عدة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وهى بمثابة استكمال لخطوات واسعة اتخذت خلال الفترة الماضية فى ملف حقوق الإنسان المصرى، وكان أبرزها النهوض بدور المرأة ودعم حقها فى المساواة، وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة.

وشدد أبو العلا أن الكثير من مشروعات الدولة المصرية هو أمر ينصب تحت نطاق الاهتمام بحقوق الإنسان، فالقضاء على العشوائيات هو حق من حقوق الإنسان فى "سكن كريم ولائق"، والتأمين الصحى الشامل هو أيضا تمكين لحق من حقوق الإنسان وهو الحصول على الرعاية الصحية الملائمة واللازمة، وهو ما يعنى أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها نحو ترسيخ قيم حقوق الإنسان أولًا بأول، والأهم فالأهم.