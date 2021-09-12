السفارة المصرية فى طرابلس ترتب عودة ٥٣ شاباً مصرياً كان قد تم...

قامت السفارة المصرية فى طرابلس بترتيب عودة ٥٣ شاباً مصرياً كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وقد تم تسفيرهم اليوم، ١٢ سبتمبر الجاري، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الدائمة بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر.

هذا، وقدّم السفير تامر مصطفى رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة أبنائنا المصريين إلى أرض الوطن.