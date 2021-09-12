بنت مصر.. ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا للتنس

تواصل ميار شريـف بطلة مصر في التنس، التألق وتحقيق إنجاز تاريخي للتنس المصري بعد التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 في المباراة النهائية.
ونجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس إلى الوصول لنهائى بطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها اليوم، بنتيجة 2/1 لتقترب من الدخول ضمن أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمى، في إنجاز تاريخي للتنس المصري.
وقفزت ميار شريف بطلة مصر في التنس 20 مركزا فى التصنيف العالمي للتنس حيث وصلت إلى المركز 75 عالميًا في إنجاز كبير للتنس النسائي المصري، وذلك بعد التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها عـلـى الإيطالية مـارتـيـنـا تـريـڤـيـسـان 2-0 فـي المباراة النهائية.
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