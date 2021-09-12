التضامن: 4 أشهر المدة المتبقية لتوفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلى داخل مصر

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن كل الجميعات ومؤسسات العمل الأهلي، عليها أن توفق أوضاعها في الفترة المقبلة، وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعقد الجمعيات الأهلية جمعية عمومية غير عادية لإقرار اللائحة التي تتفق مع أحكام القانون 149 لسنة 2019.

أضاف عبد الموجود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر قناة dmc، أن المهلة المتبقية لتوفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلى هي 4 أشهر، متابعا أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر 52 ألف و300 جمعية، منهم 18 ألفا وقفت أوضاعها داخل مصر، وتم تسجيلها بشكل رسمي على المنظومة.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي إلكترونيا سهلة وبسيطة للغاية، ولا يستغرق الأمر سوى 30 دقيقة لتوفيق الأوضاع بالكامل، مردفا: "كان لدينا 10 آلاف جمعية متوقفة النشاط عندما صدر القانون 149 لسنة 2019، وهذا العدد سوف لا يوفق أوضاعه بسبب توقف نشاطه، وطبقا لأحكام القانون نتوجه للقضاء لحل الجمعيات".

وأشار إلى تقديم كل التيسيرات والدعم لكل مؤسسات العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها في مصر، باعتبار أن الدولة المصرية عريقة في العمل الأهلى، كما أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، أن عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمثابة دفعة قوية لمؤسسات العمل الأهلي حتى تنهض وتتقدم وتساند وتشارك الدولة لتحقيق التنمية للمواطن المصرى.