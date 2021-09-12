نشرة أخبار النادي الأهلي.. تفاصيل إصابة بيرسي تاو..وموعد احتفالية النجمة العاشرة في التتش.. ومباراة بتروجت تجهز المارد للكأس

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شهد النادي الأهلي اليوم العديد من الأخبار الهامة والأحداث الهامة لعل أبرزها الاعلان عن احتفالية القلعة الحمراء للتتويج بالنجمة العاشرة على حساب كايزر تشيفز بجانب كشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو لاعب الفريق الجديد، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار النادي الأهلي.

تفاصيل إصابة بيرسي تاو

كشف مراسل قناة النادي الأهلي عن حجم إصابة بيرسي تاو الوافد الجديد للقلعة الحمراء والذي تضمن أن القلعة الحمراء سيفقد اللاعب لمدة شهر على أقل تقدير بعد إثبات إصابته الذي تعرض لها قبل الإنضمام لصفوف منتخب جنوب إفريقيا.

ولعب بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا تحت تاثير الإصابة الأمر الذي أدى لتفاقمها وزيادة مدة الغياب بعد خضوع اللاعب للحقن.

أكرم توفيق يشارك في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي

وشارك توفيق في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وتخلصه من واقي الوجه. وشارك توفيق في المران الذي خصصه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لمجموعة اللاعبين الدوليين، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية.

ويواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

تفاصيل تدريب النادي الأهلي اليوم

وشارك الثنائي معلول وديانج في المران بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية.

وتسبب الطيران في تأخر عودة بدر بانون من المغرب، حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة.

وشارك معلول وديانج في المران الذي خاضه مجموعة اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم في المران عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واشتمل مران الدوليين على جانب بدني تحت إشراف رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

تعرف علي موعد احتفال الأهلي بالنجمة العاشرة

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الإحتفالية التى تُقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المتتالية في تأجيله أكثر من مرة ، العديد من الفقرات الهامة والمتنوعة والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.