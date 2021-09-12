/649864/أول-تمرين-لفريق-بيراميدز-تحت-قيادة-إيهاب-جلال-صور

بدأ فريق نادي بيراميدز تدريباته مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي، في إطار تجهيزاته لاستكمال باقي مباريات كأس مصر، والتحضير للموسم الجديد للدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق تدريبه تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال والذي تولى المهمة خلال الساعات الماضية ليقود النادي.

تدريبات نادي بيراميدز اليوم

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول للحديث عن المرحلة المقبلة وتجهيزات الفريق وضرورة التركيز من أجل تحقيق طموحات النادي في حصد الألقاب.

بيراميدز يعود للتدريبات الجماعية استعدادا للمواجهات القادمة

ويبدأ بيراميدز مشواره في المرحلة المقبلة بمواجهة نظيره نادي سموحة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتوصل مسؤولو نادي بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الحالية خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي وجه له مسؤولو بيراميدز الشكر.

أرقام ايهاب جلال مع الإسماعيلي

وكان إيهاب جلال قاد الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد بداية ضعيف للفريق للمسابقة، وقاد الفريق في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وكان جلال مرشح في الوقت ذاته لقيادة المنتخب الوطني قبل أن يتم التراجع عن الأمر والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إبرام سلسلة من الصفقات القوية في الفترة الأخيرة لتلبية طلبات إيهاب جلال واستمراره مع الفريق.

واحدة ببطولة كأس مصر

وفاز الإسماعيلى خلال تلك المواجهات فى 8 مباريات، وخسر فى ثلاثة فقط ولم يحقق أى تعادل.

وسجل لاعبو الدراويش خلال تلك المباريات 21 هدفاً بينما إستقبلت شباك الفريق 11 هدفاً.

كما حافظ محمد فوزى حارس الفريق الأساسى على شباكه نظيفة فى 3 مباريات.

واستطاع الإسماعيلى تحقيق فوزاً عريضاً على فريق سموحة السكندرى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى العام المصرى.

حين فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها مهاجمو الفريق الثلاثة بينسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.

يذكر أن هداف الدراويش هذا الموسم هو المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف برصيد 9 أهداف