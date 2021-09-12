صور - بروتوكول مشترك لنشر الوعى مع مؤسسة «ازرع شجرة» 

جدة - نرمين السيد - قررت نرمين ميشيل، أمين التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى، توقيع بروتوكول مشترك خلال الفترة المقبلة بين مؤسسة "ازرع شجرة للتنمية" برئاسة نبيل محروس وأمانة الحزب، وذلك إيمانًا بالدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الأحزاب.





وأكد نبيل محروس خلال اللقاء على التعاون مع أمانة التواصل المجتمعى من خلال تنفيذ بعض المشروعات التنموية الصغيرة فى مجال البيئة والمحافظة عليها، من خلال تدريب الأطفال والشباب والسيدات على زراعة الأسطح وزراعة النباتات الطبيية والعطرية والزهور والأشجار المثمرة، وكيفية رعايتها والاستفادة منها ولنشر الوعى البيئى، وتنفيذ مبادرة اتحضر للأخضر ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى. وأضافت نرمين ميشيل، أنها تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال العمل الميدانى وبعض الأحياء، إيمانا بأن الدور المجتمعى فى هذا الإطار يضم مجموعة من المعايير والقيم التى تلتزم بها المؤسسات والمنظمات من خلال إدارة العلاقات فيما بينها وبين الدولة أبرزها الاحترام المتبادل، والتسامح، والقبول بالتعدد، واحترام القوانين. شارك اللقاء أمير سمير الأمين المساعد لأمانة التواصل المجتمعى المركزية، وإسلام عمار، وجورج ماهر عضوى الأمانة.

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