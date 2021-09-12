فيديو.. مستشار الرئيس: فيروس كورونا موجود ويجب أن نستمر فى الطرق الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام، مؤكدًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطعيم جميع فئات التعليم الجامعى وغير الجامعى.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، اليوم الأحد، أن الدولة بدأت فى التطعيم الجماعى، مؤكدًا أنه كلما توافرت اللقاحات سيتم تطعيم فئات جديدة. ودعا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة والنظافة الشخصية، مضيفًا: "الفيروس موجود ويجب أن نستمر فى الطرق الاحترازية".

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