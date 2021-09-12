وزيرة الصحة: تكلفة علاج مريض الضمور العضلى تصل إلى 3 ملايين دولار

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مرضى الضمور العضلى الشوكى يعانون كثيرا منذ الولادة، فقد يفقد المريض قدرته على التنفس أو البلع أيضَا، معلقة: "المعاناة الإنسانية للطفل كبيرة والمعاناة الإنسانية للأم شئ قاسى".





وأضافت زايد، فى لقاء مسجل مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء الأحد، أن مهمة الدولة هو توفير العلاج حال تواجده، منوهة بأن ثمن الحقنة لمرضى الضمور العضلى الشوكى تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، مستطردة: "بالمتابعة والفحوصات يصل السعر إلى 3 ملايين دولار تقريبا". وأوضحت وزيرة الصحة، أن العلاج إلى حد ما حاسم لو تم اختيار العلاج الصحيح فى الوقت الصحيح، مؤكدة أن العلاج يساهم فى تحسن الحالة ومنع تدهورها.

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