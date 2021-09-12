ريال مدريد يسحق سيلتا فيجو بخماسية فى ليلة العودة للبرنابيو.. فيديو

حقق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 5 - 2، فى المباراة المثيرة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، الذى يعود الفريق الملكى للعب عليه بعد غياب 560 يوما، بسبب عمليات التجديدات الشاملة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا".

تأخر ريال مدريد بنتيجة 2 - 1 مع نهاية الشوط الأول من المباراة، وكان سيلتا فيجو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه سانتى مينا بعد مرور 4 دقائق على البداية، مستغلا خطأ دفاعيا، وسدد الكرة على يمين كورتوا حارس الملكى.

ونجح النجم الفرنسي كريم بنزيما فى تسجيل هدف التعادل للفريق الملكى فى الدقيقة 24، من تسديدة قوية فشل حارس سيلتا فيجو فى التصدى لها.

وعاد الفريق الضيف لتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 31 عن طريق فرانكو سيرفى، من خطأ دفاعى جديد للاعبى الميرنجى.

ومع بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 46 ينجح النجم الفرنسى كريم بنزيما فى تسجيل هدف التعادل للفريق الملكى، والهدف الشخصى الثانى له.

وسجل البرازيلى فينيسيوس جونيور ثالث أهداف ريال مدريد، فى الدقيقة 54، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كريم بنزيما، انفرد على أثرها بالمرمى ووضعها على يسار الحارس.

وأضاف الوافد الجديد الفرنسي إدواردو كامافينجا رابع أهداف المرينجى فى الدقيقة 72، بعد متابهته لكرة مرتدة من الحارس.

وأختتم النجم الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله الهدف الخامس، والشخصى الثالث "هاتريك"، من ركلة جزاء فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وعاد ريال مدريد لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن كل من فالنسيا وأتلتيكو مدريد أصحاب نفس الرصيد من النقاط.