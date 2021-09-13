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صور ..اجتماع هام لمستقبل وطن بالهيئات البرلمانية للحزب بمحافظات  بورسعيد والإسماعيلية و السويس   

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استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم ، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظات ( بورسعيد _ الإسماعيلية _ السويس

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دوت الخليج

جاء ذلك استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم، واللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف المواهب.

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صور ..اجتماع هام لمستقبل وطن بالهيئات البرلمانية للحزب بمحافظات  بورسعيد والإسماعيلية و السويس   

 

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول واقعية وموضوعية لها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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