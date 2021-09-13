/649867/طلعت-يوسف-في-حيرة-بين-سمسمية-الدروايش-والدفاع-المحكم-بعد-تدريب-الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد رسميا مع المدير الفني طلعت يوسف ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل بعد استقرار اللجنة الفنية على امكانيات يوسف لعودة الدروايش من جديد على الساحة الرياضة ويكشف دوت الخليج التفاصيل.

وجاء تعيين طلعت يوسف خلفا لإيهاب جلال المدير الفني الذي أعتذر عن استكمال المهمة مع الدروايش وتولى قيادة بيراميدز، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أرقام مسيرة المدرب الجديد للدروايش.

مشوار طلعت يوسف قبل تولي إدارة الإسماعيلي

البداية كانت مع فريق رشيد، ثم مساعد للمدرب التاريخي حسن شحاته في الإتحاد السكندري، وبعدها تولي تدريب الكروم قبل أن يصبح مديرا فنيا لزعيم الثغر خلفا لبوكير، وواصل يوسف المسيرة بتدريب المحلة، ثم إتحاد الشرطة وبعدها العديد من المحطات التدريبة أهمها سموحة والاتحاد مرة أخري، وأستطاع تحقيق الدوري السوري والليبي مع أهلي طرابلس وأخرها الاسماعيلي.

وتتميز سياسة طلعت يوسف المعروفة بأنه لا يحبز النجوم، ولا يعتمد عليهم منعا للمشاكل داخل الفريق، وإنما يعتمد بصورة أكبر علي أداء الفرد الذاتي المفيد للفريق بعيد عن النجومية الشخصية للاعب، فالنجم هو الفريق فوق أي شئ.

مسيرة طلعت يوسف

ويقتنع يوسف دائما بالفكر الهادئ وعدم الإنفعال، سواء أثناء المباريات من علي الخطوط، أوخارج المباريات في حياته الخاصة والعملية، لشدة تعلقة بمبدأ "أن كل شئ لابد وأن يمر بهدوء، ومن خطوة تليها خطوة مكملة لها دون القفز غير المدروس".

ملامح استراتيجة طلعت يوسف مع الاسماعيلي

ويعد السمة الأساسية لطلعت يوسف هو الدفاع المحكم والمنظم، لإقتناعه التام بأن عدم الاندفاع غير المحسوم والدفاع الجيد هو مفتاح الفوز بأي مباراة، يود الفريق الإنتصار فيها مهما كان الفريق المنافس.

وتظهر معالم مدرسة "يوسف" الدفاعية جلية في الأندية التي تولاها منها إتحاد الشرطة، التي ظهرت بصورة كبيرة معالم المدرسة الخاصة، التي تتميز بالدفاع وعدم الاندفاع، واللعب علي الهجمات المنظمة والمرتدة.

وتعقد جماهير الإسماعيلي أمال كبيرة على طلعت يوسف في التقدم بالفريق للإمام في إطار حرص جماهير الدروايش عهل