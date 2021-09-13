وزيرة الصحة: 65% من أطباء مصر يعلمون فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وأضافت زايد، فى لقاء مسجل مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء الأحد، أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات التى تولى الدولة اهتماما كبيرا بالعاملين فيه، مستدلة على ذلك بالقانون رقم 14 لسنة 2014 لإيجاد حوافز ومخصصات مالية للأطقم الطبية.

وتابعت وزيرة الصحة: "حلمى الشخصى تعليم الأطباء والأطقم الطبية ورفع كفائهم"، لافتة إلى أنه تم تحسين دخل الأطباء فى آخر عامين بشكل كبير.