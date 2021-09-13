جدة - نرمين السيد - وأضافت زايد، فى لقاء مسجل مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء الأحد، أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات التى تولى الدولة اهتماما كبيرا بالعاملين فيه، مستدلة على ذلك بالقانون رقم 14 لسنة 2014 لإيجاد حوافز ومخصصات مالية للأطقم الطبية.
وتابعت وزيرة الصحة: "حلمى الشخصى تعليم الأطباء والأطقم الطبية ورفع كفائهم"، لافتة إلى أنه تم تحسين دخل الأطباء فى آخر عامين بشكل كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: 65% من أطباء مصر يعلمون فى الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.