وأضافت زايد، فى لقاء مسجل مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء الأحد، أن هناك 23 حالة حصلت على الدواء المخصص لمرضى الضمور العضلى، متابعة: "كل ما بنأهل مريض بندخلوا على طول، والعلاج بقا موجود ومستدام والحمد لله".
وأوضحت أن اتفاقية الحصول على العلاج كانت تاريخية فى حياة الشركة والوزارة والمنطقة والعالم أجمع، لافتة إلى أن المسؤولين فى الشركة أكدوا أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى أعطت العلاج لـ23 طفلا فى شهر واحد فقط.
وأشارت إلى أن الأطفال فوق سن العامين لهم نظام علاج، ولكنهم يحصلون على العلاج مدى الحياة، معلقة: "كل ما يزيد سن ووزن المريض بيكون له نظام علاج، والحمد لله جبنا علاج الـ109 أطفال، ومعانا فلوسهم مدى الحياة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة زايد: مصر الدولة الوحيدة التى قدمت علاج ضمور العضلات لـ 23 طفلا فى شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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