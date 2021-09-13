هالة زايد: مصر الدولة الوحيدة التى قدمت علاج ضمور العضلات لـ 23 طفلا فى شهر

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء تدشين "حياة كريمة" أطلق مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى، منوهة بأن الوزارة خصصت 25 مركز فحص استقبلت 3.635 مريضَا، وتبين إصابة 153 بالضمور العضلى منهم 109 فوق سن العامين.





وأضافت زايد، فى لقاء مسجل مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء الأحد، أن هناك 23 حالة حصلت على الدواء المخصص لمرضى الضمور العضلى، متابعة: "كل ما بنأهل مريض بندخلوا على طول، والعلاج بقا موجود ومستدام والحمد لله".

وأوضحت أن اتفاقية الحصول على العلاج كانت تاريخية فى حياة الشركة والوزارة والمنطقة والعالم أجمع، لافتة إلى أن المسؤولين فى الشركة أكدوا أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى أعطت العلاج لـ23 طفلا فى شهر واحد فقط.

وأشارت إلى أن الأطفال فوق سن العامين لهم نظام علاج، ولكنهم يحصلون على العلاج مدى الحياة، معلقة: "كل ما يزيد سن ووزن المريض بيكون له نظام علاج، والحمد لله جبنا علاج الـ109 أطفال، ومعانا فلوسهم مدى الحياة".