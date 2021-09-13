جدة - نرمين السيد - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تفاصيل تعرضه لحادث سير اليوم بالمنطقة الصناعية الأولى ببرج العرب الجديدة، قائلا: "بعد خروجى من مكتبى الساعة 4 عصرا، وبمجرد التحرك بالسيارة فوجئت بتريلا تتحرك مرة واحدة وخبطت العربية من الجنب الشمال، وأنا كنت قاعد فى الجنب اليمين".





وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن جانب السيارة تكسر بشكل غريب نظرًا لشدة الاصطدام، متابعًا: "الحادثة كان شكلها غريب، وأنا الحمد لله كويس". وتابع رئيس نادى سموحة: "سائق التريلا قال فى المحضر إنه أول مرة يسوق ومش عارف يسوق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- سائق تريلا مبيعرفش يسوق.. فرج عامر يكشف تفاصيل تعرضه لحادث سير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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