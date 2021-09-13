فيديو - التضامن : توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لا يستغرق سوى ربع ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن المنظومة الالكترونية توفر للمرة الأولى فى مصر الإشهار وتوفيق الأوضاع إلكترونيا، بالنسبة لـ الجمعيات الأهلية، كما نص القانون، متابعا: "ممثل الجمعية يستطيع توفيق أوضاعها عبر الإنترنت خلال 15 دقيقة، إذا كانت جميع الأوراق سليمة".

وكانت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن الدولة تخطو خطوات سريعة فى تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الخدمات الرقمية فى الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية كافة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة فى أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.