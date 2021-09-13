فيديو - مختار جمعة: لا عداء بين الدين والدولة.. وحب الوطن أفعال وليس أقوالا

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف خلال الفيديو، أن المشاركة فى بناء الوطن من أعظم المهمات وأجلها عند الله تعالى، مشددا على أن الوطن أحد الكليات الست التى أحاطها الشرع بسياج من الحفظ والصيانة.

وأشار الوزير إلى أنه ما لا شك فيه أن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء، لافتا إلى أن فهم صحح الدين يسهم فى بناء دولة قوية راسخة، وقد جسد النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، معنى حب الوطن حين أخرجه قومه من مكة، قائلا: "ما أطيبك من بلدة وأحبك إلىَّ، ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما سكنت غيرك".

وأكد وزير الأوقاف على أن حب الوطن عبارة عن حقوق تؤدى، ومنها حمايته من أى أحد ينال منه، أو يروع مواطنيه، مشددا على أن الوطنية فداء وتضحية واحترام لعلمه ونشيده، ومن هذا الحب يأتى الحفاظ على المال العام ،والذى هو أحق بالحفاظ عليه.

واختتم أن الوطنية تقتضى دعم منتجات الوطن بيعا وشراء وتجارة ما يحقق الرخاء الاقتصادى لأبنائه، كما تقتضى الوطنية إتقان العمل حتى ترتقى الصناعة الوطنية كل فى مجاله وميدانه.