فيديو - إمام سودانى: زرت مصر 50 مرة.. ووزير الأوقاف أدهشنى بجملة لن أنساها

جدة - نرمين السيد - وأضاف إمام مسجد المؤمنين بالخرطوم، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" الفضائية: أن مصر بلده ولا يشعر بالغربة، وأنها بلد الأمن والأمان.

وأوضح أن دورة الأوقاف التدريبية هدفها تصحيح صورة الدين ونشر صورة الإسلام الوسطى، لافتا إلى إعجابه واندهاشة بجملة قالها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لن ينساها وهى: "مصر والسودان يعيشان فى وادى النيل البعض فى الشمال والبعض فى الجنوب، فإذا أمن الشمال أمن الجنوب، وإذا اختل الجنوب ضعف الشمال".

وأشار إلى أنه زار مصر أكثر من 50 مرة، وأرى أننى فى السودان، ولا أشعر بأى غربة.