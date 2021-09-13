رابط الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة المعدنية وطرق سداد المبلغ المستحق للمخالفات

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، تعمل المؤسسات الحكومية المصرية على تطوير كافة خدماتها، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بتوفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية من المنزل بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب لإدارات المرور، كما شهد محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من السائقين والمواطنين يقومون بالبحث لمعرفة مخالفتهم المرورية التي فعلوها مسبقا، وحيث نعمل نحن أعضاء موقع ثقفني عرض كافة الخدمات لزوارنا الأعزاء، ولذلك سوف نستعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة المعدنية وطرق سداد قيمة المخالفات المستحقة.

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة المعدنية

هناك عدة خطوات يجب اتباعها إذا كنت ترغب في الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة دون الحاجة للذهاب لمكاتب المرور، واليكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة.

عليك أولا زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

الضغط على خيار “إدارة المرور”.

ثم عليك الضغط على اختيار “الاستعلام عن مخالفات المرور”.

ثم القيام باختيار ” خدمات النيابة العامة” ثم بعد ذلك الضغط على زر “استعلامات”.

القيام بالضغط اختيار “مخالفات رخص السيارة”.

تسجيل رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها المرورية سواء بالأرقام أو بالحروف والأرقام معا.

بعد إتمام تسجيل جميع البيانات المطلوبة عليك بالنقر على زر “إجمالي المخالفات”.

سوف تظهر لك صفحة تحتوي على جميع المخالفات المرورية المستحق دفعها.

طرق سداد المخالفات المستحقة

هناك عدة طرق لدفع قيمة المخالفات المرورية المستحقة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب المرورية، واليكم طرق سداد المخالفات عبر النقاط الآتية:

بطاقات الائتمان. شركات الدفع الفوري. الدفع بواسطة المكاتب البريدية، حيث يستطيع المستفيد الذهاب لأقرب فرع مكتب بريد ودفع المبلغ المستحق للمخالفات المرورية من خلال المكتب البريد. استخدام تطبيق مخالفاتي والسداد بواسطة المحافظ الإلكترونية.

وفي هذا الصدد قد نكون عرضنا لكم طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة المعدنية وطرق سداد قيمة المخالفات، ولمزيد من الاستفسارات يمكنك ترك تعليق على هذا المقال وسوق نقوم بالرد عليكم في الحال.