/649871/يوسف-أوباما-يحسم-الجدل-حول-تجديد-عقده-مع-الزمالك

قال يوسف اوباما لاعب نادي الزماللك، خلال حديثه مع الكابتن كريم حسن شحاته على شاشة قناة الحياة، عبر برنامج حياة كل اليوم، والتي تعد الثانية منذ بداية البرنامج، أنه يحب الزمالك، ولا يستطيع التخلي عنه ، مضيفا:" مضيت عقد 3 سنين، وهذا الامر قام باعطاءي مزيد من الثقة.

دوت الخليج

وتابع يوسف اوباما:" كان هناك انتقاد من اقرب الناس لي، وانا زمالكاوي وبحب النادي، والتاخير في التوقيع كان بسبب التغيير في الادراة وليس التهرب".

يوسف اوباما: تأخير التوقيع على العقد مع الزمالك كان بسبب التغيير في الادارة

وجه يوسف اوباما الشكر لكل من كان سبب في بقائه واستمراره بالنادي والذي يكن له كل الحب والانتماء والتقدير.

هذا كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن طلب عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، من إدارة نادي الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل.

وأكد كريم حسن شحاته ، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الزمالك وافقت على منح اللاعب هذا الرقم وسط تمسكهم التام بإبرام الصفقة.