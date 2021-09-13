يوسف أوباما للإعلام:«الزمالك بيعرف يلعب تحت ضغط وخدنا البطولة بالعزيمة»

/649872/يوسف-أوباما-للإعلامالزمالك-بيعرف-يلعب-تحت-ضغط-وخدنا-البطولة-بالعزيمة

قال يوسف أوباما لاعب نادي الزماللك، خلال حديثه مع الكابتن كريم حسن شحاته على شاشة قناة الحياة، عبر برنامج حياة كل اليوم، والتي تعد الحلقة الثانية منذ بداية البرنامج:" الدوري كان صعب، خاصة في الاسابيع الخيرة، ولكن بتوفيق ربنا تم الفوز بالدوري، حيث ان الماتشات الاخيرة شهدت عزيمة من اللاعبين وإرادة من اجل الفوز بالدوري واسعاد الجماهير".

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ورد يوسف أوباما على من يدعي ان الزمالك لا يلعب تحت ضغط قائلا:" حققنا المطلوب وأثبتنا للناس والإعلام ولأنفسنا أن الزمالك فريق بطولات ويستطيع اللعب تحت أي ظرف".

يوسف أوباما: الزمالك بيعرف يلعب تحت ضغط وخدنا البطولة بالعزيمة

وقال يوسف أوباما أنه يحب الزمالك، ولا يستطيع التخلي عنه ، مضيفا:" مضيت عقد 3 سنين، وهذا الامر قام باعطاءي مزيد من الثقة.

وتابع يوسف أوباما:" كان هناك انتقاد من اقرب الناس لي، وانا زمالكاوي وبحب النادي، والتاخير في التوقيع كان بسبب التغيير في الادراة وليس التهرب".

وجه يوسف أوباما الشكر لكل من كان سبب في بقائه واستمراره بالنادي والذي يكن له كل الحب والانتماء والتقدير.

هذا كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن طلب عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، من إدارة نادي الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل.

وأكد كريم حسن شحاته، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الزمالك وافقت على منح اللاعب هذا الرقم وسط تمسكهم التام بإبرام الصفقة.