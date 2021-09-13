جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة والسكان، إن هناك زيادات مطردة فى أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا فى مصر حاليا، مؤكدا: "سنمر من الموجة الرابعة للفيروس، ليس فقط من خلال جهود الدولة فقط ولكن بتعاون الشعب المصرى".





وأضاف، فى تصريحات لـ برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة on الفضائية، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الموجة الرابعة أكثر انتشارا فى العالم، لأنها تضم كل متحورات كورونا، مشددا على أهمية تكاتف المجتمع بكل أطيافه مع الدولة للتصدى لهذه الموجة. وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "الحوامل مستبعدات من تلقى لقاحات كورونا، لأنه لا توجد دراسات أجريت على الحوامل، إلا أنه فى القريب العاجل قد يتم السماح للحوامل بتلقى اللقاح، ولا يوجد خطورة من لقاح كورونا على الحمل ولكن لا يوجد دراسات لحصول الحامل على اللقاح".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - الصحة : الموجة الرابعة من كورونا أكثر انتشارا.. وسنمر منها بشرط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.