رئيس مكافحة كورونا يوضح سبب زيادة أعداد الإصابات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حسام حسنى إن هناك زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر الجارى عن السنة الماضية وذلك بسبب فقد الحذر و التخلى عن الإجراءات الاحترازية والإهمال فى التباعد الجسدي، مطالبا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع التباعد الاجتماعى خلال الفترة الراهنة.





وأشار رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا فى تصريحات خاصة لقناة " إم بى سى مصر"، إلى أنه يوجد لدى وزارة الصحة حزمة من الأمصال الخاصة بفيروس كورونا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك تعاونا تاما مع وزارة التعليم حتى يتم تلقيح كافة المدارس على كافة الجمهورية. وأكد أن وزارة الصحة قامت بتوفير كل الكميات الكافية لتلقيح هيئة التدريس فى الجامعات والمدارس وذلك يعتبر طوق نجاة بالنسبة لأمور الدراسة، موضحا أن تلقى المواطن للقاح لا يعنى أنه ليس معرض للإصابة بالفيروس وإنما لابد عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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