طقس الإثنين .. ثبات درجات الحرارة ونشاط للرياح جنوبا .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد "السلوم - مطروح" على فترات متقطعة 20% تقريبا. حالة الطقس اليوم وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 31 21 وادى النطرون 35 24 طنطا 36 24 شبين الكوم 36 24 دمنهور 35 24 بلطيم 32 24 مطروح 30 22 السلوم 31 23 سيوة 36 20 بورسعيد 34 24 دمياط 34 25 الزقازيق 36 24 المنصورة 36 23 الإسماعيلية 36 23 السويس 36 24 العريش 34 23 رفح 33 23 رأس سدر 35 22 نخل 32 17 نويبع 35 25 طابا 37 23 كاترين 32 18 الطور 33 26 شرم الشيخ 38 26 الغردقة 37 25 مرسى علم 37 27 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 24 المنيا 38 23 أسيوط 38 23 سوهاج 39 24 قنا 40 24 الأقصر 40 24 أسوان 40 24 إدفو 40 25 أبوسمبل 41 25 الوادى الجديد 40 24 شلاتين 38 26 أبو رماد 37 26 حلايب 37 27 رأس حدربة 36 27

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