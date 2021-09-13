صور - صحة القاهرة : تقديم الدعم الكامل لـ تطوير مستشفى دار السلام العام

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ففى إطار الاستعدادات المستمرة لمواجهة أزمة كورونا، تم إنشاء شبكة غازات الأكسجين بالمستشفى، استعدادا لتركيب وتشغيل تانك أكسجين للمستشفى، ومن ناحية أخرى، جرى تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمى، من خلال تجهيز القسم بالتجهيزات اللازمة والتعاقد مع أساتذة الجامعات للإشراف على الحالات.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، مدير المستشفى، إن الوزارة ومديرية الصحة بالقاهرة لا تدخران جهدا فى تقديم الدعم للمستشفى الذى يخدم شريحة كبيرة من مناطق القاهرة، لافتا إلأى إجراء عمليات دقيقة داخل المستشفى ومنها على سبيل المثال، إجراء عملية جراحية داخل وحدة المبتسرين بالمستشفى حيث تم تغيير دم لطفلة تحت اشراف الدكتور أيمن شبايك، مدير الوحدة.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور كريم سلام، وكيل الطب العلاجى بمديرية الصحة بالقاهرة، حرص قطاع العلاجى على المتابعة المستمرة للعمل بالمستشفيات لرفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة جميع التحديات والتصدى لـ أزمة كورونا فى جميع المستشفيات.
وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة على تقديم الدعم الكامل لتطوير المستشفيات وتذليل كل المعوقات لتأدية الخدمة على الوجه الأكمل للمواطن المصرى.
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