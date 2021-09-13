أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يفتتح وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، ورشة عمل لتعزيز أواصر التعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وبحث ترقية عضوية مصر بالمعهد من "عضو منتسب" منذ عام 2009 لـ"شريك أساسى".

القاهرة

تُسَيِّر شركة مصر للطيران 75 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 8775 راكبًا إلى وجهات مختلفة.

القاهرة

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية، بالجامعة العربية، على مدى يومين، عبر تقنية الاتصال المرئى.

بيروت

تنعقد أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة بقصر الرئاسة ببعبدا، وهى المرة الأولى التى تجتمع فيها الحكومة بكامل تشكيلها منذ إعلانها يوم الجمعة الماضى فى مرسوم أصدره رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى، وذلك بعد فراغ حكومى دام لـ13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب فى العاشر من أغسطس العام الماضى واستمرارها فى مهمة تصريف الأعمال لأطول فترة فى تاريخ لبنان حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

القاهرة

يعقد رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية الفنان انتصار عبد الفتاح مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشر للمهرجان لعام 2021، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

القاهرة

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، مساءً، بساحة الهناجر، وبحضور السفير التونسى بالقاهرة محمد بن يوسف، ولفيف من المسرحيين العرب والأجانب.

الإسماعيلية

ينظم النادى الإسماعيلى مؤتمرا صحفيا بمقره، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك من أجل توقيع الجهاز الفنى الجديد لفريق كرة القدم الأول بقيادة طلعت يوسف على العقود بشكل رسمى وتقديمه لدى وسائل الإعلام.