مواعيد مباريات اليوم الإثنين .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين العديد من المواجهات المهمة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة إيفرتون ضد بيرنلى فى الدورى الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

تقام مباراة استقلال طهران أمام الهلال السعودى في تمام الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة إيفرتون أمام بيرنلي في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة خيتافي أمام إلتشي في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تقام مباراة غرناطة أمام فريق ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة بولونيا أمام هيلاس فيرونا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراة جازينتاب أمام أنطاليا سبور في تمام الساعة السابعة مساء

تقام مباراة ألانياسبور أمام جيرسونسبور في تمام الساعة السابعة مساء.

واستطاع نادي ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجه ثلاثة اهداف مقابل لاشي علي نظيره ليدز يونايتد ليعتلي رصيده الي 10 نقاط مجتلا بها المركز الثالث خلف نادي مانشيستر يونايتد صاحب المركز الاول ثم تشيلسي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف اللقاء الوحيد حتي الان الهدف الشخصي رقم100 في مسيرته في بطوله الدوري الانجليزي، ثم اضاف اللاعب فابينهو هدف اللقاء الثاني مع بداية شوط اللقاء الثاني.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح يحتاج الي هز شباك نادي ليدز يونايتد بهدف وحيد ليصبح خامس اسرع لاعب وصولا الي نادي المائه بالدوري الانجليزي الممتاز.

و يستعرض دوت الخليج قائمة اسرع اللاعبين وصولا الي نادي المائه في الدوري الانجليزي : أسرع اللاعبين وصولا إلى 100 هدف في بريميرليج: آلان شيرر - 124 مباراة. هاري كين - 141 مباراة.

سيرجيو أجويرو - 147 مباراة. تيري هنري - 160 مباراة. وسيكون محمد صلاح خامسا حال احرازه هدفا في شباك ليدز يونايتد اليوم بواقع 162 مباره .

وكان الالماني يورجن كلوب قد بدأ المباره بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون. وسط الملعب: فابيينيو، تياجو ألكانتارا، إليوت. الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ديوجو جوتا