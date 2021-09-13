/649876/موعد-مباراة-إيفرتون-أمام-بيرنلي-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق إيفرتون مباراته اليوم الإثنين أمام بيرنلي، والتي ستختتم الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز مع لقاء بين إيفرتون وبيرنلي في جوديسون بارك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام نباراة إيفرتون أمام بيرنلي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وعانى بيرنلي من بداية بطيئة للإجراءات وحصل على أول نقطة له في الموسم بالتعادل 1-1 مع ليدز قبل فترة التوقف الدولية. إنهم بحاجة إلى بدء الأمور قريباً.

ويدخل ايفرتون مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثلاثة مواجهات فاز في مباراتان وتعادل في الثالثة بينما يدخل بيرنلي المباراة محتلا المركز الـ17 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وحيد في ثلاث مواجهات .

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، ، عودة اللاعب مويس كين، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، خلال الميركاتو الحالي.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : “عاد كين صاحب الـ21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهي في صيف عام 2023”.

وحصل يوفنتوس علي خدمات كين مقابل 7 ملايين يورو لإيفرتون، على دفعتين، “3 ملايين يورو في الموسم الأول، و4 ملايين بالموسم الثاني”.

واستطاع نادي ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجه ثلاثة اهداف مقابل لاشي علي نظيره ليدز يونايتد ليعتلي رصيده الي 10 نقاط مجتلا بها المركز الثالث خلف نادي مانشيستر يونايتد صاحب المركز الاول ثم تشيلسي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف اللقاء الوحيد حتي الان الهدف الشخصي رقم100 في مسيرته في بطوله الدوري الانجليزي، ثم اضاف اللاعب فابينهو هدف اللقاء الثاني مع بداية شوط اللقاء الثاني.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح يحتاج الي هز شباك نادي ليدز يونايتد بهدف وحيد ليصبح خامس اسرع لاعب وصولا الي نادي المائه بالدوري الانجليزي الممتاز.

و يستعرض دوت الخليج قائمة اسرع اللاعبين وصولا الي نادي المائه في الدوري الانجليزي : أسرع اللاعبين وصولا إلى 100 هدف في بريميرليج: آلان شيرر - 124 مباراة. هاري كين - 141 مباراة.

سيرجيو أجويرو - 147 مباراة تيري هنري - 160 مباراة. وسيكون محمد صلاح خامسا حال احرازه هدفا في شباك ليدز يونايتد اليوم بواقع 162 مباره .

وكان الالماني يورجن كلوب قد بدأ المباره بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون. وسط الملعب: فابيينيو، تياجو ألكانتارا، إليوت. الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ديوجو جوتا